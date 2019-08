Heathrow-lufthavnen ved London har aflyst 172 planlagte flyvninger mandag og tirsdag. Det skyldes, at tusinder af medarbejdere har varslet strejke.



Det oplyste lufthavnen i weekenden.



Luftfartsselskaberne er blevet bedt om på forhånd at sammenlægge nogle af deres afgange og ombooke passagerer.



Passagerer opfordres til at kontakte luftfartsselskaberne eller se på selskabernes hjemmeside, om deres fly til eller fra Heathrow skulle være ramt.



Hos SAS følger man situationen tæt, men luftfartsselskabet kan endnu ikke bekræfte, om de planlagte flyvninger til og fra Heathrow bliver aflyst mandag og tirsdag.



/ritzau/