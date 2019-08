Novo-rival oversvømmet med myndighedshenvendelser om insulin-priser

Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly, der sammen med Novo Nordisk og franske Sanofi dominerer det amerikanske marked for insulinprodukter med en samlet markedsandel på 90 pct., er i den grad kommet i søgelyset hos en myriade af amerikanske myndigheder i forbindelse med insulinprisernes himmelflugt i USA.



Det fremgår af en meddelelse fra Eli Lilly til de amerikanske børsmyndigheder.



Eli Lilly oplyser, at koncernen har fået henvendelser fra statsanklagerne i Washington, i New Mexico, i Mississippi, i Washington D.C., i Californien, i Florida, på Hawaii og i Nevada vedrørende prissætningen og salget af insulinprodukter. De mange navne skal lægges til nyheden tidligere på ugen om, at statsanklageren i New York har stævnet Eli Lilly, Sanofi og Novo Nordisk for oplysninger omkring de samme spørgsmål.



Fra statsanklageren i Californien er der også kommet en anmodning om, at Eli lilly leverer information omkring markedet for langtidsvirkende insulin.



Den amerikanske insulinproducent har desuden modtaget og svaret på to forespørgsler fra energi- og handelskomiteen i Repræsentanternes Hus samt en fra Senatets komite for sundhed, uddannelse, arbejdsmarked og pension. Alle sammen vedrørende prissætningen af insulin.



Desuden har Eli Lilly modtaget en anmodning om information og dokumentation fra Repræsentanternes Hus' udvalg for tilsyn og reformer samt fra Senatets finanskomite.



Novo Nordisk er sammen med konkurrenterne Eli Lilly og Sanofi kommet i kraftigt negativt fokus på baggrund af stærkt stigende priser på insulin i USA.



Et nyligt lovforslag fremsat i det amerikanske Senat påpegede i sit resumé, at insulinprisen alene fra 2002 til 2013 blev tredoblet, og fra 2012 til 2016 steg listeprisen på 40 dages forbrug af insulin fra 344 dollar til 666 dollar.



Samme resumé anerkendte dog også de tre medicinalselskabers forklaring om, at en væsentlig årsag til prisstigningerne er, at de store amerikanske indkøbsforeninger har krævet større procentvise rabatter på insulin, hvilket har tvunget insulinproducenterne til at hæve deres listepriser. Til skade for patienter, som ikke er dækket af en sygeforsikring.



/ritzau/FINANS