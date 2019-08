Chevron-regnskab pyntet af bodsindtægt

Det amerikanske olieselskab Chevron ramte noget over forventningerne med sit resultat for de tre måneder frem til udgangen af juni.



Overskuddet steg i perioden med 27,5 pct. fra samme periode året før til et resultat på 2,27 dollar per aktie. Til sammenligning havde analytikerne estimeret 1,78 dollar per aktie, fremgår det af Bloomberg.



Fremgangen er hjulpet på vej af en indtægt fra en bodsbetaling på 740 mio. dollar, som selskabet har modtaget i forbindelse med Anadarko Petroleums fusion med Occidental Petroleum.



Chevron havde indgået en aftale med Anadarko, som imidlertid ophævede den og fusionerede med Occidental, hvilket udløste et krav til fordel for Chevron.



Dagens regnskab viste også en omsætning på 36 mia. dollar, hvilket var 21 pct. under niveauet i samme periode sidste år og under analytikernes forventninger på 40,55 mia. dollar.



Aktien i Chevron falder fredag 1,3 pct.



/ritzau/FINANS