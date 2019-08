Eksfru Bezos er nu næststørste ejer i Amazon

Mackenzie Bezos, der indtil tidligere i år var gift med Amazons stifter, Jeff Bezos, er nu den næststørste aktionær i Amazon.



Det skriver Bloomberg News.



I forbindelse med skilsmissen har de to aftalt, at MacKenzie Bezos skal modtage en en fjerdedel af parrets aktier, og det er nu sket ved, at Jeff Bezos har overdraget 4 pct. af aktierne i Amazon til ekskonen.



Dermed sidder Mackenzi Bezos på en aktieformue, der er omkring 37 mia. dollar værd.



Jeff Bezos, der samtidig har solgt en større portion aktier, tæt på 1 million af slagsen, for 2 mia. dollar, er stadig selskabets største aktionær med en ejerandel på cirka 12 pct. til en værdi af omkring 109 mia. dollar. Han har også fortsat stemmeretten til de 4 pct., som MacKenzie Bezos ejer.



Jeff Bezos vurderes i Bloomberg Billionaires Index til at være verdens rigeste mand, og MacKenzie Bezos springer nu også højt op på listen, hvor hun placerer sig som nummer 23.



Skilsmissen mellem MacKenzie og Jeff Bezos anses som den største nogensinde målt på værdien af de overførte aktiver.



MacKenzie Bezos har efter skilsmissen lovet at donere halvdelen af sin formue væk til velgørenhed.



/ritzau/FINANS