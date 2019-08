DSV satser på at gennemføre Panalpina-handel omkring 19. august

Det danske transportselskab DSV meddelte onsdag aften i en fondsbørsmeddelelse, at selskabet forventer at gennemføre handlen med schweiziske Panalpina omkring 19. august.



Det sker efter, at DSV nu har fået den sidste nødvendige myndighedsgodkendelse, oplyser selskabet i meddelelsen.



I forbindelse med selskabets regnskab onsdag udtalte DSV-topchef Jens Bjørn Andersen til Børsen Play, at han ser frem til en snarlig afklaring i forhold til handlen.



"Nu når handlen forhåbentligvis bliver gennemført, så gælder det om at komme ud på alle de her markeder. Vi er i over 75 lande, og jeg vil tro, at vi kommer op på et sted mellem 90 og 100 lande fremadrettet," lød det fra topchefen.



Tidligere har DSV meldt ud, at selskabet forventede at gennemføre handlen i tredje kvartal i år.



Det danske transportselskab mangler dog endnu at høre fra de sidste Panalpina-aktionærer, som har mulighed for at tygge på DSV's tilbud indtil 7. august. På nuværende tidspunkt har 88,27 pct. af aktionærerne dog allerede takket ja til tilbuddet fra DSV.



Det endelige resultat af ombytningstilbuddet forventes at blive offentliggjort af DSV den 8. august.