Copenhagen Capital har udstedt nye præferenceaktier i forbindelse med købet af ejendommen, Niels Hemmingsens Gade 4 i København. Sælger af ejendommen blev indvalgt som suppleant til bestyrelsen for selskabet.



I alt er der udstedt 4.219.046 8 pct. præferenceaktier til kurs 1,75, hvilket giver et bruttoprovenu på lige under 7,4 mio. kr.



Copenhagen Capital har desuden udstedt 500.000 stamaktier med et bruttoprovenu på 950.000 kr.



Det sker i forbindelse med, at bestyrelsesmedlem Lars Kallestrup og en medarbejder begge har udnyttet warrants til tegning af en kvart mio. aktier. For Lars Kallestrup har det dog ikke givet flere aktier i depotet, da han samtidig har solgt 250.000 stamaktier, formentlig med en pæn gevinst.



Warrants er ifølge Ritzau Finans' beregninger således udnyttet til en gennemsnitspris på 1,9 kr. per styk., eller en pæn bid under markedskursen på børsen, hvor aktien handles i 3,18 kr.



/ritzau/FINANS