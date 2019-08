Fastfoodkæde tjener mere end ventet

Den amerikanske fastfoodkæde Yum Brands havde et fremgangsrigt andet kvartal, hvor både indtjeningen og salgsvæksten slog forventningerne i markedet.



Selskabet, der ejer kæderne Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut og Taco Bell, kom ud af kvartalet med et justeret overskud per aktie på 0,93 dollar mod ventet 0,87 dollar blandt analytikere ifølge Bloomberg News.



Væksten på sammenlignelig basis, det vil sige i butikker, der har været åbne i mindst et år, var 5 pct. Her stilede analytikerne blot efter en vækst på 3,1 pct.



Texmex-kæden Taco Bell klarede sig bedst med en vækst på 7 pct., efterfulgt af de friturestegte kyllinger hos Kentucky Fried Chicken, som havde en vækst på sammenlignelig basis på 6 pct. Pizza Hut haltede noget efter med en vækst på 2 pct.



/ritzau/FINANS