Henrik Andersen er nu topchef i Vestas og forlader bestyrelsen

Vestas' nye topchef, Henrik Andersen, forlader vindmølleselskabets bestyrelse dags dato for i stedet at sætte sig i direktørstolen som afløser for svenske Anders Runevad.Det fremgår af en meddelelse fra selskabet torsdag morgen. "Henrik Andersen har meddelt bestyrelsen, at han pr. dags dato fratræder som medlem af Vestas Wind Systems A/S's bestyrelse, idet han tiltræder som koncernchef for Vestas Wind Systems A/S," lyder det i meddelelsen.Efter at have været topchef i seks år meddelte Anders Runevad i maj sin afgang pr 1. august.Allerede dengang kom det også frem, at Runevad ville blive afløst af Henrik Andersen, som var adm. direktør i Hempel, og altså også havde en bestyrelsespost i Vestas.