Novo-rival frygter politisk pres i USA

Novo Nordisks franske rival Sanofi frygter et omfattende politisk pres, der vil gøre en ende på selskabets hidtidige centrale forretningsmodel, hvor insulinpriserne år efter år er blevet sat op på det amerikanske marked.Det skriver Berlingske Business.Det politiske pres og fremtidig lovgivning omkring medicinpriser for medicinselskaber i USA kan påvirke insulinselskaber som Sanofi og Novo Nordisk hårdt. "Hvis Sanofi siger, at det bliver svært at gennemføre listeprisstigninger, til trods for at der er tilbagegang i nettopriserne, så tror jeg også, at det med stor sandsynlighed vil gå ud over et selskab som Novo Nordisk," siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank, til Berlingske Business.En analyse af det amerikanske insulinmarked viser, at den gennemsnitlige listepris på fire insulinkategorier steg mellem 15 og 17 pct. fra 2012 til 2016. Det vil den amerikanske regering forsøge at sætte en stopper for./ritzau/FINANS