BMW's sats på elektriske biler sender driften ned

Relateret indhold Tilføj søgeagent BMW Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer BMW Aktieordbog

Den tyske bilproducent Bayerische Motoren Werke (BMW) leverede på linje med markedsforventningerne, når det kommer til driften i andet kvartal.



Her var omsætningen samtidig lidt over det ventede.



BMW solgte således for 25,72 mia. euro i april, maj og juni, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet en omsætning på 25,49 mia. euro.



Salget blev omsat til et resultat af den primære drift (EBIT) på 2,2 mia. euro mod ventet 2,19 mia. euro blandt analytikerne.



Resultatet er samtidig et fald fra 2,74 mia. euro i andet kvartal sidste år, og tilbagegangen kan primært tilskrives BMW's øgede sats på at udvikle elektriske biler, fremgår det af regnskabet.



/ritzau/FINANS