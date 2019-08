Hugo Boss nedpræciserer forventninger: Har udfordringer i USA

Relateret indhold Aktieordbog

Den tyske modekoncern Hugo Boss nedpræciserer sine forventninger til 2019, hvilket primært skyldes udfordringer på det amerikanske marked.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal, som viste en stigning i omsætningen til 675 mio. euro fra 653 mio. euro i samme periode sidste år, mens driftsresultatet steg 2 mio. euro til 76 mio. euro.



Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde analytikerne ventet en omsætning på 676 mio. euro og et driftsresultat på 77 mio. euro.



Hugo Boss meddeler i regnskabet, at det nu venter at lande i den nedre ende af det tidligere udmeldte forventningsinterval.



Selskabet havde guidet en midt til høj encifret salgsvækst i procent og en høj-encifret vækst i driftsresultatet.



/ritzau/FINANS