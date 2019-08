Zalando får kun lidt ud af voldsom salgsvækst

Zalando, der sælger modetøj online, bliver stadigt større. Men overskudsgraden - den del af omsætningen, der bliver til penge på kistebunden - er meget lille.



Det viser regnskabet for første halvår, der netop er offentliggjort.



"Flere kunder end nogensinde før har valgt Zalando som startpunktet i jagten på mode. Det viser, at vores indsats for at levere den bedste modeoplevelse på nettet betaler sig," skriver finansdirektør David Schröder i en pressemeddelelse.



I første halvår omsatte Zalando for 3 mia. euro - 22,2 mia. kr. - mod 2,5 mia. euro i samme periode sidste år.



I samme periode steg driftsresultatet blot med 1,5 mio. euro til 73,6 mio euro - 550 mio. kr. Dermed faldt driftsmarginen med 0,4 procentpoint til 2,5 pct.



Skeler man mere til, om der er gang i biksen, så taler regnskabet sit tydelige sprog. Antallet af besøg på Zalandos hjemmeside steg med omkring en halv milliard besøg til 1,7 milliarder. 83 procent af dem fra mobiltelefoner.



Antallet af ordrer steg med over 10 millioner til 67,6 millioner, og der kom små 4 millioner flere aktive kunder, hvilket sendte tallet op på 28,3 millioner.



På negativsiden faldt den gennemsnitlige ordrestørrelse til 56,9 euro.



Zalando blev skabt i 2008 med speciale i at sælge sko på nettet. Siden 2010 har selskabet ekspanderet voldsomt til en stribe lande i Europa.



I 2014 blev Zalando børsnoteret, hvor selskabet værdisatte sig selv til 5,3 milliarder euro. Det gjorde det til en af Tysklands største børsnoteringer.



2018 bød på problemer med leveringer og periodevise underskud efter flere års markant vækst. Dem er der dog rettet nogenlunde op på, og i regnskabet kan Zalando opjustere.



Blandt Zalandos ejere er danske Bestseller, der er ejet af Anders Holch Povlsen.



/ritzau/