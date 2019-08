Jesper Kasi Nielsen har opskrevet værdien af sit selskab med 1,5 mia - men Pandora har fortsat sat 0 kr af i voldgiftssag

Smykkekoncernen Pandora har fortsat hensat et rundt nul i relation til voldgiftssagen mod Jesper "Kasi" Nielsen.Det skriver Finans."Hvis dette havde ændret sig, så ville vi naturligvis kommunikere det i overensstemmelse med lovgivningen på området," lyder det fra Pandoras globale pressechef, Johan Melchior, i en mail til Finans. Jesper Nielsen havde ellers tidligere onsdag på Facebook opdateret med, at han havde opskrevet værdien af sit personlige selskab - uden at sige hvorfor - med 1,5 mia. kr.Striden mellem de to parter skyldes Pandoras køb af Jesper Nielsens aktier i det tyske datterselskab. En del af prisen skulle beregnes på baggrund af selskabets udvikling, en earnout, i årene 2010 til 2014, men da det tyske datterselskab i de år realiserede et underskud, fik Jesper Nielsen ikke yderligere betalinger.Jesper Nielsen og familie mener at have krav på i alt 3,6 mia. kr./ritzau/FINANS