Investorgruppe anført af stifter køber danske Astralis

Relateret indhold Tilføj søgeagent DR Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DR

Det danske esportshold Astralis er kommet på nye hænder. Sådan da.



Onsdag fortæller Nikolaj Nyholm, der var med til at stifte holdet i sin tid, til DR Sporten, at han er en del af en investorgruppe, der har overtaget ejerskabet af Astralis efter firmaet RFRSH, hvor Nyholm indtil nu har været direktør.



Ud over Nikolaj Nyholm består investorgruppen blandt andre af medstifter af Astralis Jakub Lund Kristensen og en gruppe bestående af primært danske erhvervs- og sportsfolk.



De nye ejere af Astralis, der spiller Counter Strike, går under navnet Astralis Group, der også består af holdet Origen, der gør sig i spillet League of Legends.



- Jeg er rigtig stolt af det, som vi har opnået, men på et tidspunkt må man også tage et valg, og mit hjerte ligger tæt op af Astralis og Origen, siger Nikolaj Nyholm til DR Sporten.



/ritzau/