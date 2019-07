General Electric opjusterer efter bedre end ventet kvartal

Den amerikanske industrikoncern General Electric, der inden for fremstilling af vindmøller konkurrerer med aktører som Vestas og Siemens Gamesa, kom overordnet set lidt bedre ud af andet kvartal end ventet.



På baggrund af udviklingen hæver selskabet forventningerne til hele året.



Regnskabet fra selskabet onsdag middag viser et underliggende resultat på 17 cent per aktie, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News til sammenligning havde estimeret 12 cent per aktie.



Omsætningen for perioden opgøres endvidere til 28,8 mia. dollar. Det var tæt på forventningen hos analytikerne på 28,7 mia. dollar.



GE skruer op for forventningerne til hele året, hvor selskabet nu venter et justeret resultat per aktie på 0,55-0,65 dollar mod en tidligere forventning på 0,50-0,60 dollar.



Inden for industriforretningen venter selskabet endvidere nu en organisk omsætningsvækst på en "midt encifret" procentsats. Her var forventningen tidligere et "lavt til midt-encifret" tal.



GE's aktie sendes op med 1 pct. i det amerikanske formarked onsdag.



/ritzau/FINANS