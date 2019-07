Lundbecks japanske partner, Takeda, beretter om tocifret vækst i salget af de to selskabers fælles antidepressiv, Trintellix, på det amerikanske marked i kalenderårets andet kvartal.



Omsætningen steg 23,4 pct. i yen og 20,7 pct. underliggende til 17,4 mia. yen, eller 1074 mio. kr.



Det fremgår af det japanske medicinalselskabs regnskab for perioden, der er første kvartal i det japanske selskabs forskudte regnskabsår.



Takeda skriver i sit præsentationsmateriale, at væksten er drevet at en stigning i antallet af patienter, der bruger Trintellix, men også skyldes, at et patientstøtteprogram har forlænget den tid, patienterne i gennemsnit er i behandling.



Lundbeck og Takeda fordeler indtægterne i USA efter en nøgle aftalt af partnerne.



I første kvartal voksede Lundbecks salg af Trintellix med 23 pct. i lokal valuta i USA til 311 mio. kr.



Lundbeck kommer med regnskab for andet kvartal den 14. august.



/ritzau/FINANS