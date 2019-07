Kæmpebøder til techgiganter giver begrænset smerte

Techgiganter som Facebook og Googles moderselskab, Alphabet, er blevet idømt en række klækkelige bøder. En nærmere gennemgang af bøderne viser dog, at de for techgiganterne ikke er så store, som de ellers kunne fremstå.



Det skriver The Wall Street Journal.



Facebook er blandt andet blevet idømt en bøde på 5 mia. dollar - svarende til omkring 33,5 mia. kr. - af den føderale handelskommission, FTC, på mistanke om, at selskabet ikke havde været ærlig over for sine brugere omkring håndteringen af brugernes privatlivsdata.



Bøden svarer til omkring 16 pct. af Facebooks driftsomkostninger ifølge selskabets årsregnskab for 2018 - svarende til 59 dages omkostninger.



Bøder forekommer typisk for at demotivere yderligere overtrædelser eller for at godtgøre de påvirkede, siger Nell Minow, der er viceformand i Valueedge Advisors, til The Wall Street Journal.



Hun mener, at der skal et ekstra nul på bøden, hvis det skal gøre tilstrækkeligt ondt.



Chef for handelskommissionen, Joe Simons, mener dog, at bødens omfang er tilstrækkelig og samtidig sætter præcedens for fremtidige sager om privatlivsdata.



Også Google har modtaget flere bøder fra myndighederne. Den største blev tildelt af EU-Kommissionen i juli 2018 og var ligeledes på 5 mia. dollar. Det svarer til 16,5 dages driftsomkostninger hos Google-ejeren.



/ritzau/FINANS