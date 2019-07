Air France-KLM kom ud af andet kvartal med et driftsresultat, der oversteg analytikeres forventninger ifølge Bloomberg News.



Resultatet landede på 400 mio. euro, mens tre analytikere i gennemsnit havde forudset et resultat på 336 mio. euro. På bundlinjen blev det til et overskud på 80 mio. euro - en tilbagegang fra 110 mio. euro i samme periode sidste år.



Det fransk-hollandske flyselskab beretter desuden om en omsætningsfremgang på 6,4 pct. til 7,05 mia. euro.



Selskabet gentager forventninger om et fald i enhedsomkostningerne på op til 1 pct. eksklusive brændstofudgifter. Samtidig sænkes forventningerne til regningen på brændstof, der nu kun ventes at blive 550 mio. euro højere end sidste år mod tidligere 650 mio. euro højere. Kapaciteten ventes uændret at vokse med 2-3 pct.



Forventningerne til væksten i det hollandske lavprisselskab Transavia sænkes til 7-9 pct. fra tidligere estimeret 9-11 pct., rapporterer Bloomberg News.



/ritzau/FINANS