Amerikanske Procter & Gamble, der står bag en lang række produkter som eksempelvis Pampers-bleer, Duracell-batterier, barbergrej fra Gillette og Pringles-chips, klarede sig bedre end ventet i fjerde kvartal af selskabets skæve regnskabsår, og koncernens forventninger til det nye regnskabsår overrasker også markedet.



I regnskabsårets fjerde kvartal voksede salget med 3,6 pct. til 17,09 mia. dollar, og det overgik analytikernes forventninger om en omsætning på 16,86 mia. dollar i perioden, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Den organiske vækst lød på 7 pct. i kvartalet mod forventningen om en organisk vækst på 3,91 pct. i fjerde kvartal.



Indtjeningen overraskede også analytikerne positivt i kvartalet, hvor Procter & Gamble landede en kerneindtjening per aktie på 1,10 dollar, mens der forud for regnskabet var ventet en indtjening på 1,05 dollar per aktie, viser estimaterne.



I indeværende regnskabsår 2019/20 forventer den amerikanske koncern at kunne fremvise en organisk omsætningsvækst på mellem 3 og 4 pct. for helåret.



Til sammenligning ventede analytikerne en organisk vækst på 2,82 pct. i det nye regnskabsår, viser estimater fra tre analytikere ifølge Bloomberg News.



Investorerne belønner Procter & Gamble i det amerikanske formarked tirsdag, hvor aktien sendes op med 3,6 pct.



