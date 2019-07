5000 har sluttet sig til søgsmål i USA mod Roundup

Den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer behøver ikke skrue ned for besætningen af advokater lige foreløbig. I USA har 5000 personer sluttet sig til kredsen af sagsøgere mod Bayer, der ejer selskabet bag ukrudtsmidlet Roundup.



Dermed er Bayer per 11. juli blevet sagsøgt af 18.400 personer i USA, der mener, at Roundup er kræftfremkaldende. Derudover har fem personer i Canada sagsøgt selskabet.



Det oplyser Bayer i forbindelse med sit regnskab tirsdag.



I maj fik et amerikansk par medhold i, at midlet har givet dem kræft. Bayer blev idømt at betale en erstatning på to milliarder dollar - cirka 13,4 milliarder kroner.



Den erstatning er senere blevet reduceret til 86,7 millioner dollar - svarende til 580 millioner kroner.



Det har dog ikke holdt flere tusinde fra at sagsøge Bayer, der har opkøbt den oprindelige producent af Roundup, Monsanto.



Roundup består af det kemiske stof glyfosat og optages gennem blade og skud. Det er et meget benyttet ukrudtsmiddel - også i Danmark, hvor Miljøstyrelsen anslår, at det danske forbrug i 2015 var på 853 ton.



Søgsmålene går på, at Roundup er kræftfremkaldende. Bayer afviser anklagerne og mener at have forskning, der viser, at det er sikkert for mennesker at anvende glyfosat og Roundup.



Indtil videre har tre forskellige dommere taget stilling til sager om Roundup. Ingen af de tre dommere har indtil videre givet Bayer ret og frifundet selskabet.



Bayer skriver i en meddelelse til deres regnskab, at selskabet vil kæmpe imod søgsmålene.



/ritzau/