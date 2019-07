Merck tjente mere end selv den mest optimistiske analytiker havde forudset i andet kvartal og opjusterer forventningerne til 2019.



Den amerikanske medicinalkæmpe kom ud af april, maj og juni med et justeret overskud på 1,30 dollar per aktie, mens analytikere ifølge Bloomberg News havde sat næsen op efter et resultat på i gennemsnit 1,16 dollar. Det højeste estimat blandt analytikerne var på 1,20 dollar og dermed også langt under den faktiske indtjening.



Mercks bedst-sælgende lægemiddel, Keytruda, omsatte for 2,65 mia. dollar mod ventet 2,43 mia. dollar.



På det amerikanske formarked stiger Merck-aktien med 4,8 pct., skriver Bloomberg News.



Ud over de pæne resultater kan investorerne glæde sig over, at Merck opjusterer 2019-forventningerne til et justeret resultat per aktie på 4,84-4,94 dollar fra tidligere 4,67-4,79 dollar.



/ritzau/FINANS