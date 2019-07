Novo-rival overrasker positivt med indtjeningen

Novo Nordisks store amerikanske konkurrent, Eli Lilly, klarede sig bedre end ventet i årets andet kvartal, hvor omsætningen akkurat voksede. Forventningerne til helåret opjusteres.



I april, maj og juni omsatte Eli Lilly for 5,64 mia. dollar, og det er en fremgang fra 5,59 mia. dollar i samme periode året forinden.



Analytikerne havde inden regnskabet sat næsen op efter en uændret omsætning på 5,59 mia. dollar, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Den justerede indtjening per aktie voksede samtidig til 1,50 dollar fra 1,48 dollar i andet kvartal af 2018, og det var noget højere end indtjeningen på 1,34 dollar per aktie, som analytikerne ventede.



Desuden opjusterer Lilly 2019-forventningerne til et justeret resultat per aktie på 5,67-5,77 dollar fra tidligere 5,60-5,70 dollar.



PÆN FREMGANG TIL TRULICITY



Eli Lilly konkurrerer med danske Novo Nordisk på markedet for diabetesbehandling. Salget af Trulicity, som på GLP-1-markedet er i konkurrence med Novos Victoza og Ozempic, steg til 1028,5 mio. dollar i kvartalet, hvilket er en fremgang fra 779,8 mio. dollar i andet kvartal af 2018. Et par analytikere, som Bloomberg har fået estimater fra, forudså et salg på 1022 mio. dollar.



Trulicity er den amerikanske medicinalgigants bedst sælgende diabetesprodukt, da det har overhalet salget af den hurtigtvirkende insulinanalog Humalog, der konkurrerer med Novos Novolog.



Humalog omsatte for 677,6 mio. dollar i kvartalet, og det svarer til en fald på 12 pct. sammenlignet med i samme periode sidste år, fremgår det af regnskabet.



Eli Lilly melder om stigende volumen for Trulicity, men lavere priser tog toppen af væksten. Årsagen er både højere rabatter, men også nye regler, der betyder, at Lilly måtte dække en større del af patienternes medicinregning under den offentlige sygesikring Medicare.



De nye regler betyder, at medicinalselskaberne nu skal give rabatter på 70 pct. mod tidligere 50 pct. på den del af patienternes medicinregning, der ligger mellem 3750 og 5000 dollar.



Novo har tidligere meldt ud, at det vil koste selskabet op mod 2 mia. kr. på toplinjen i 2019.



Ifølge mediet Marketwatch stiger Lilly-aktien 1,5 pct. i formarkedet. På børsen i København ligger aktien i Novo Nordisk 0,5 pct. lavere i 327,10 kr.