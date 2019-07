Uber vil fyre 400 ansatte efter skuffende børsnotering

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Uber

Uber vil fyre en tredjedel, svarende til omkring 400 ansatte, af sit marketingteam i et forsøg på at begrænse omkostninger og strømline aktiviteterne efter selskabets børsnotering i maj.



Det skriver The New York Times.



Fyringerne vil finde sted på flere af Ubers kontorer, fremgår det af en intern meddelelse mandag ifølge The New York Times.



Af den interne meddelelse fra Ubers kommunikationsdirektør, Jill Hazelbaker, som The New York Times har kendskab til, fremgår det, at fyringerne sker, som et resultat af at marketingteamet er blevet for stort og beslutningstagningen for uklar.



Uber har ikke ønsket at kommentere fyringerne til avisen.



Fyringsrunden kommer i kølvandet på Ubers børsnotering i maj, der resulterede i et aktiefald på 7,6 pct. på noteringsdagen, idet investorer var i tvivl om, hvorvidt Uber var profitabelt eller ej.



Siden børsnoteringen har Ubers ledelse såvel som bestyrelse været under forandring. Blandt andet pressede topchef Dara Khosrowshahi to medlemmer af ledelsen ud i juni, mens tre bestyrelsesmedlemmer siden maj har forladt selskabets bestyrelse.



Selskabet, der blandt andet beskæftiger sig med samkørsel, står foran sin næste prøve 8. august, hvor regnskabet for andet kvartal offentliggøres.



