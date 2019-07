Siemens Gamesa skuffer på indtjeningen: Ordrer sætter rekord

Relateret indhold Aktieordbog

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa tjente færre penge end ventet i tredje kvartal og venter nu et driftsresultat for hele året i den lave ende af det tidligere udmeldte prognoseinterval.



For tredje kvartal opgøres det underliggende driftsresultat, EBIT, til 159 mio. euro, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret 170 mio. euro ifølge.



Det var en fremgang på 1,9 pct. i forhold til samme kvartal året før.



FORVENTNINGER I DEN LAVE ENDE



For årets første ni måneder samlet opgøres den underliggende driftsmargin til 6,5 pct., og for hele året venter selskabet nu en margin i den lave ende af forventningsintervallet på 7-8,5 pct.



Omsætningen for de første ni måneder opgøres endvidere til 7283 mio. euro, hvor prognosen for hele året er 10.000-11.000 mio. euro. Forventningen er nu mere specifikt, at omsætningen for hele året vil lande i første halvdel af prognoseintervallet.



Ved udgangen af tredje kvartal havde selskabet dækket 98 pct. af midtpunktet af forventningerne til omsætningen - svarende til 10,3 mia. euro.



REKORDSTOR ORDREBOG



I tredje kvartal havde Siemens Gamesa en ordreindgang på 4,7 mia. euro, hvilket er rekordhøjt og 42 pct. over niveauet i samme periode sidste år.



Fremgangen i ordrer er særligt drevet af nye offshore-markeder, oplyser selskabet.



Den store ordreindgang har løftet selskabets ordrebog til rekordhøje 25,1 mia. euro. Det er 8,2 pct. højere end ultimo tredje kvartal sidste år.



I landmølleforretningen er ordreindgangen drevet af en stærk udvikling på det amerikanske marked, anfører selskabet. Her taler selskabet endvidere fortsat om en igangværende prisstabilisering.



/ritzau/FINANS