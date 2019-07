Det franske energiselskab Engie kan for første halvår 2019 præsentere et sæt finansielle resultater, som ligger tæt op ad forventningerne.



For årets første seks måneder har Engie tirsdag morgen rapporteret et omsætning på 33,0 mia. euro, hvilket er en organisk vækst på 7,6 pct. fra samme periode sidste år. Det gennemsnitlige analytikerestimat for perioden lød på 32,5 mia. euro ifølge Bloomberg News.



På samme tid kunne selskabet, der blandt andet konkurrerer med Ørsted inden for havvindområdet, fremvise et driftsoverskud for renter, skat samt af- og nedskrivninger, EBITDA, på 5,32 mia. euro. Her havde analytikerne ventet et overskud på 5,2 mia. euro.



Opdateres