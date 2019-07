Musikkæde leverer igen millionunderskud og fortsat drift er usikker

Danmarks største musikkæde 4Sound kommer ud af 2018 med et underskud på 15 mio. kr., og i ledelsesberetningen stilles der spørgsmålstegn ved, om driften kan forsætte.



Forventningen var ellers ifølge regnskabet, at man skulle have afsluttet året med et overskud på mellem 3-5 mio. kr., men det er altså langt fra tilfældet:



"Målsætningen blev ikke opfyldt primært som følge af en fortsat eskalerende priskonkurrence

på et i øvrigt aftagende marked. Endvidere er der i året foretaget ekstraordinær nedskrivning

af varelageret," lyder det.



Det er ikke første gang, at musikkæden kommer ud med røde tal på bundlinjen. I 2017 lød underskuddet på 5,7 mio. kr. og i 2016 lød det på 10,1 mio. kr. Man skal helt tilbage til 2012 for at se sorte tal på bundlinjen for selskabet bag 4Sound, Music Retail Denmark.



Fyrer medarbejdere



Som et led i at sænke omkostningerne vil man b.la. fyre medarbejdere og genforhandle lejekontrakter, fremgår det af regnskabet. Det er desuden et krav fra ejerne, hvis de skal blive ved med at poste penge i den underskudsgivende forretning:



"Koncernledelsen i moderselskabet Music Retail Holding AS har krævet, at der skal lukkes

flere butikker i Danmark. Butikslukninger ses nødvendigt, og i overensstemmelse med den

transformation, der ses på markedet for musikudstyr – fra butikshandel til webhandel. En

webhandel, hvor selskabet i øvrigt står med en stærkt platform," skriver selskabet i ledelsesberetningen.



Usikker markedssituation



Her står desuden, det er et krav fra Music Retail Holding, at man har effektueret butikslukning, før man vil lægge flere penge i den danske del af virksomheden. Ledelsen skriver, at man der er udsigter til at kunne opfylde betingelserne, men at udviklingen på markedet også udgør en risiko for, at det ikke bliver muligt at fortsætte driften:



"Det er derfor ledelsens vurdering, at betingelserne for fortsat drift er til stede, men at der

påhviler en usikkerhed i relation til markedssituationen og udviklingen heri, herunder

fortsætter prispresset fra konkurrenter, sker selskabets transformation fra butik til web

tilstrækkeligt hurtigt m.v. Endvidere ses usikkerhed i relation til om der ved de kommende

forhandlinger opnås tilstrækkelige omkostningsbesparelser m.v. både hvad angår beløbs- og

tidsmæssig effekt."



Music Retail Denmark havde i gennemsnit 62 ansatte i 2018. Det er 56 færre end for ni år siden.



Ledelsen forventer at man kommer ud af 2019 med endnu et underskud, men at skuden vender fra 2020, når de nye, omkostningsbesparende tiltag er gennemført.