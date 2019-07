DSV får godkendt Panalpina-køb af EU-Kommissionen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Panalpina

Opdateret 12.30 EU-Kommissionen har godkendt DSV's opkøb af den schweiziske konkurrent Panalpina. Det oplyses i en meddelelse.



- Kommissionen konkluderer, at det foreslåede opkøb ikke rejser bekymringer om konkurrencesituationen på grund af selskabernes moderate kombinerede markedsposition og tilstedeværelsen af en lange række af andre spillere, der står for fragtservices til kunder i både den europæiske økonomi og andre områder på verdensplan, lyder det i afgørelsen.



De to transportgiganter offentliggjorde 1. april en sammenlægning efter længere tids tovtrækkeri.



Som led i aftalen fremsatte DSV et frivilligt ombytningstilbud på overtagelse af aktierne i Panalpina, hvis aktionærer fik tilbudt 2,375 aktier i DSV for hver aktie i Panalpina.



24. juli havde DSV modtaget accept fra 88,27 pct. af aktiekapitalen i Panalpina. Her blev det besluttet at forlænge tilbudsperioden til 7. august, hvor EU-Kommissionen havde deadline for en afgørelse vedrørende fusionen.



Transaktionen havde 1. april en værdi af cirka 4,6 mia. schweizerfranc, svarende til 30,5 mia. kr., baseret på slutkursen for DSV-aktien på handelsdagen umiddelbart inden annonceringen.



/ritzau/FINANS