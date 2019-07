Boeing 737 MAX-effekt rammer luftfartsselskabernes indtjening og vækst

Mere end fire måneder efter flyveforbuddet for Boeings 737 MAX rammer fraværet af det stærkt udbredte passagerfly indtjeningen og væksten hos flyselskaber over hele verden.



Det skriver The Wall Street Journal.



Southwest Airlines er den største køber af Boeings MAX-model, og selskabet oplyste torsdag, at det fra efteråret ikke længere vil flyve fra Newarks internationale lufthavn til efteråret.



Det er ifølge avisen et forsøg på at opveje effekten fra det forlængede flyforbud, og Southwest Airlines har også planlagt aflysninger til og med 5. januar 2020.



Flere luftfartsselskaber uden for USA har også købt MAX-modellen. I disse markeder er flytransport steget markant, og lavprisselskaber er ved at opbygge deres flåde af energibesparende fly som MAX-modellen.



Den tendens kan potentielt gøre flyveforbuddet for Boeings 737 MAX mere forstyrrende end tidligere i store markeder som eksempelvis Nordamerika. Flyveforbuddet er allerede ved at påvirke planerne for vinteren og starten af 2020, skriver The Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS