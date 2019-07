Hollandsk Carlsberg-rival har god salgsvækst - indtjeningen skuffer

Det hollandske bryggeri Heineken, der er blandt danske Carlsbergs største konkurrenter, havde en stærk organisk vækst i første halvår, hvor volumenerne til gengæld steg mindre end ventet, og driften også ramte under konsensus.



Aktien falder tungt efter de første handler på børsen i Amsterdam.



I de første seks måneder af i år blev den organiske vækst hos det hollandske bryggeri 5,6 pct. mod ventet 5,4 pct. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af selskabet selv.



Den organiske volumenvækst var samtidig 3,1 pct. mod ventet 3,6 pct. blandt analytikerne.



Heineken fik i perioden en justeret driftsindtjening på 1,78 mia. euro mod ventet 1,91 mia. euro blandt analytikerne. Det skete på baggrund af en omsætning på 11,45 mia. euro mod ventet 11,50 mia. euro.



ASIEN DEN STORE DRIVER - EUROPA GÅR LIDT TILBAGE



Kigger man ned i Heinekens regioner, var der fremgang i volumenerne i alle regioner - undtagen hovedmarkedet i Europa.



Det hænger blandt andet sammen med et vanskeligt sammenligningsgrundlag fra sidste år, hvor sommeren var rekordvarm i Nordeuropa.



I andet kvartal faldt volumenerne i Europa med 3,4 pct. organisk, mens tilbagegangen over første halvår var 1,5 pct.



I det største vækstområde, Asien og Stillehavsområdet, var fremgangen i volumenerne omvendt hele 12,5 pct. i andet kvartal og 10,4 pct. i første halvår.



Også Mellemøsten og Østeuropa samt Americas var i vækst i både andet kvartal og første halvår samlet set.



- I Europa fik kvartalet en god start i april på grund af placeringen af påsken, men blev senere dæmpet af dårligt vejr og et udfordrende sammenligningsgrundlag, skriver Heineken i sit regnskab.



FORVENTNINGERNE FASTHOLDES - INDTJENINGEN SKAL STIGE I H2



For hele 2019 venter Heineken fortsat, at det justerede driftsoverskud vil vokse med en midt-encifret procentsats trods en fremgang på blot 0,3 pct. i første halvår.



Dermed er der lagt op til en større fremgang i indtjeningen i andet halvår, der også rummer sommermånederne juli og august, der normalt er højsæson for bryggerierne.



Investorerne virker langt fra begejstrede over regnskabet, og Heineken falder med 6,1 pct. til 96,74 euro i den tidlige handel på børsen i Amsterdam.



Herhjemme falder Carlsberg med 1,7 pct. til 912 kr. i den tidlige handel.



Heineken er verdens næststørste bryggeri efter AB Inbev, og Carlsberg rangerer som nummer tre på listen.



/ritzau/FINANS