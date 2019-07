Diabetesforretningen er presset i fransk Novo-rival, og der venter også Novo Nordisk en ekstraregning de næste kvartaler

Det franske medicinalselskab Sanofi kom pænt ud af andet kvartal, men i forretningen for diabetesmedicin, der konkurrerer med danske Novo Nordisk, var selskabet fortsat hårdt presset i april, maj og juni.Særligt i USA dykkede salget af nøglemidlerne Lantus og Toujeo, og det skyldtes blandt andet medicinalselskabernes øgede forpligtelse til at dække patienternes medicinregning under den offentlige sygesikring Medicare.Og det er også et område, der vil ramme Novo Nordisk hårdere i andet kvartal, lyder vurderingen fra Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank. "Sanofis salg af Lantus er ramt af flere ting - blandt andet Eli Lillys kopiversion, men også af Novos Tresiba, som ligeledes tager markedsandele. Derudover er der øget finansiering til dækningshullet i Medicare Part D, og det er også noget, der kommer til at ramme Novo Nordisk hårdere i andet kvartal," siger han til Ritzau Finans.Under Medicare dækker det offentlige i USA en del af patienternes regning indtil et vist beløb, og herefter står medicinalselskaberne får at dække en del af patienternes regning via rabatgivning til Medicare-systemet.En ny regel her betyder, at medicinalselskabernes forpligtelse nu er på 70 pct. af dækningshullet mod tidligere 50 pct., og det betyder en stor ekstraregning til producenterne af medicinen.Novo Nordisk har allerede selv kommunikeret, at ændringen i 2019 vil koste det danske selskab i omegnen af 2 mia. kr., og i første kvartal, hvor patienterne i stor grad stadig var dækket af det offentlige, var effekten kun begrænset.Derfor er der udsigt til større udgifter i de kommende kvartaler. "Vi vil se en markant større effekt i andet kvartal og også i tredje kvartal. I starten er patienternes behov godt dækket af det offentlige, men man når til et punkt, hvor det her dækningshul træder til, og det er typisk i andet kvartal," siger Søren Løntoft Hansen."Når patienterne når en vis beløbsgrænse, skal medicinalselskaberne træde til med rabatter. Og de er nu på 70 pct. mod tidligere 50 pct. Det presser Sanofis salg af Lantus og Toujeo i det her kvartal," fortsætter senioranalytikeren./ritzau/FINANS