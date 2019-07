Novo-konkurrent overrasker i andet kvartal og opjusterer

Franske Sanofi, der konkurrerer med Novo Nordisk, kom ud af andet kvartal bedre end ventet og opjusterer forventningerne til helåret. Selskabet afskriver ifølge Bloomberg uventet 1,8 mia. euro på blødermedicin, der blev købt sidste år.



Overskuddet per aktie blev 1,31 euro i kvartalet, når der justeres for engangsposter, mod ventet ifølge Bloomberg 1,25 euro.



Det rapporterede resultat blev et underskud på 87 mio. euro mod et overskud på 762 mio. euro i samme periode sidste år. Det ordinære overskud steg til 1,64 mia. euro fra 1,56 mia. euro.



Omsætningen i kvartalet steg med 5,5 pct. til 8,63 mia. euro.



Omsætningen på diabetes-området faldt med 7,0 pct.



Forventningerne blev løftet til en vækst i overskuddet per aktie renset for visse poster på 5 pct. for helåret mod tidligere 3-5 pct.