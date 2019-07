Sanofi stopper udviklingen af diabetesmiddel efter fase 3

Det franske medicinalselskab Sanofi har fredag rapporteret toplinjeresultater fra et fase 3-studie med diabetesmidlet Zynquista, der er en tablet, som kombinerer en SGLT-1-hæmmer med en SGLT-2-hæmmer.



På grund af resultaterne for blandt andet blodsukkerkontrol, som ikke levede op til forventningerne, har Sanofi givet sin partner, Lexicon, besked om, at selskabet agter at stoppe samarbejdet om udvikling, produktion og kommercialisering af Zynquista i alle type 1- og 2-programmer.



De igangværende fase 3-studier med midlet vil dog fortsætte som planlagt, og Sanofi udtrykker velvilje til at være med til at sikre en blød overgang til Lexicon, som nu står alene tilbage med midlet.



I marts i år vendte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, tommelfingeren ned til en godkendelse af midlet i USA. Zynquista er dog godkendt på det europæiske marked.



Sanofi konkurrerer med blandt andet danske Novo Nordisk på markedet for diabetesmidler.



/ritzau/FINANS