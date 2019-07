Mærsk-konkurrent løftede omsætningen i andet kvartal

Det Hongkong-baserede containerrederi OOCL, der konkurrerer med A.P. Møller-Mærsk på markedet for container-shipping, løftede både de transporterede volumener og den samlede omsætning i årets andet kvartal.



Det viser en handelsopdatering fra rederiets børsnoterede moderselskab, OOCL, fredag.



Omsætningen steg 7,1 pct. på tværs af alle ruter til 1,57 mia. dollar i kvartalet, hvor volumen samtidig voksede med 4,6 pct. til 1,77 mio. tyvefodscontainere (teu), fremgår det af tallene for OOCL.



Det var særligt de transatlantiske ruter, der havde vokseværk. Her steg volumenerne med 16,3 pct., mens omsætningen voksede med 23,9 pct.



Området er dog det mindste i OOCL's rutenetværk, hvor ruterne internt i Asien fylder mest i mængderne, mens størstedelen af omsætningen kommer fra ruterne over Stillehavet.



/ritzau/FINANS