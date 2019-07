Ryanairs overskud dykker - forventningerne fastholdes

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ryanair Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Ryanair

Lavprisselskabet Ryanair havde et hårdt første kvartal, hvor faldende billetpriser var med til at tynge indtjeningen hos selskabet.



Det samlede overskud tog et dyk på 21 pct. til 243 mio. euro i perioden, der dækker over april, maj og juni, fremgår det af regnskabet for første kvartal af selskabets skæve regnskabsår, der er offentliggjort mandag morgen.



