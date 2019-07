Højere brændstof- og personaleudgifter tynger Ryanairs overskud

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ryanair Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Ryanair

Lavprisselskabet Ryanair havde et hårdt første kvartal 2019/20, hvor faldende billetpriser og stigende brændstofpriser var med til at tynge indtjeningen hos selskabet.



Det samlede overskud tog et dyk på 21 pct. til 243 mio. euro i perioden, der dækker over april, maj og juni, fremgår det af regnskabet for første kvartal af selskabets skæve regnskabsår, der er offentliggjort mandag morgen.



Ryanair har ifølge Bloomberg News skåret billetpriserne for at forsvare selskabets markedsandel i Europa, som i en periode har været præget af overkapacitet.



Priserne på billetter er i gennemsnit faldet med 6 pct. for lavprisselskabet i perioden, og det har hjulpet Ryanair med at skaffe 11 pct. flere passagerer sammenlignet med i samme periode året før, fremgår det af regnskabet.



De flere passagerer og en stigning på 14 pct. i den såkaldte "ancillary"-omsætning var dog med til at opveje faldet i billetpriserne i perioden.



"Ancillary"-omsætning dækker over de ekstraindtægter, som luftfartsselskaber indkasserer ud over billetprisen. Her indgår blandt andet ekstragebyrer for sædereservation, ekstra bagage og forplejning.



Den samlede omsætning voksede dermed 11 pct. til 2,3 mia. euro i april, maj og juni, men indtjeningen gik den anden vej i perioden som følge af de hastigt stigende brændstofpriser og højere personaleomkostninger.



I regnskabet oplyser Ryanair, at omkostningerne til brændstof voksede med 24 pct. i første kvartal af det skæve regnskabsår som følge af højere brændstofpriser og vækst i volumenerne. Samtidig steg personaleomkostningerne med 21 pct.



Ryanair fastholder forventningerne til hele det skæve regnskabsår, og i regnskabet fremgår det også, at det faldende overskud i årets første kvartal var ventet.



Investorerne er tilsyneladende tilfredse med lavprisselskabets regnskabstal, og de sender Ryanair-aktien op med 3,5 pct. på børsen i London kort efter handelsstart mandag.



/ritzau/FINANS