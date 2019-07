London Stock Exchange overvejer at slå pjalterne sammen med Refinitiv

London Stock Exchange, der driver børsen i London, tygger angiveligt på et køb af Refinitiv, der leverer finansdata.



Det skriver den britiske finansavis Financial Times fredag.



En aftale for store dele af eller hele Refinitiv kan ifølge avisens anonyme kilder være på plads allerede i næste uge.



Der er dog ikke kendskab til nogen pris for transaktionen.



Refinitiv blev startet i 2018 og er ejet af Blackstone, der sidder på 55 pct. af selskabet, og Thomson Reuters, der ejer de resterende 45 pct.



/ritzau/FINANS