Twitter overrasker i andet kvartal med flere aktive brugere end ventet

Det sociale medie Twitter havde bedre gang i omsætningen i årets andet kvartal, end analytikerne havde ventet.



Omsætningen hos det amerikanske selskab voksede med omkring 18 pct. til 841,4 mio. dollar i kvartalet, mens analytikerne forud for fredagens regnskab havde regnet med en lidt mindre stigning til 829,2 mio. dollar i perioden, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



I andet kvartal overraskede antallet af indtægtsgenererende dagligt aktive brugere også positivt. Twitter har opgjort antallet til 139 mio. mod forventningen om 135,4 mio. brugere.



Twitter tiltrak flere millioner nye brugere i perioden, og ifølge Bloomberg News skyldes det blandt andet, at det sociale medie er blevet bedre til at sortere i brugernes nyhedsfeed, samt at sikre at notifikationerne er mere relevante for den enkelte bruger.



Den sociale medieplatform tilføjede i alt 5 mio. brugere, der er aktive dagligt, i perioden sammenlignet med andet kvartal sidste år, og der er dermed tale om den største fremgang på årsbasis siden sommeren 2017.



Det justerede driftsoverskud før renter, skat samt af- og nedskrivninger, EBITDA ramte dog lidt under forventningerne i kvartalet, hvor Twitter kunne notere sig et plus på 285,7 mio. dollar på den post. Analytikerne havde sat næsen op efter et driftsoverskud på 287,7 mio. dollar, skriver Bloomberg.



Aktien belønnes i det amerikanske formarked med en stigning på 3,8 pct.



/ritzau/FINANS