Kendte spisesteder i København i ny dårlig sag - denne gang om varmt kød

De kendte spisesteder XO Burgers and Steaks og Café Emma i København har endnu engang fået sure smileys og bøder af fødevarestyrelsen.Det skriver TV2 Lorry Mediet skriver, at burgerbøffer, der opbevares i for varmt køleskab og en tjener, der får sin ven til at køre hende ud og handle fødevarer er blandt årsagerne til, at spisestederne har fået endnu sur smiley og selv skal betale for fremtidige kontrolbesøg.Spisestederne er ellers netop genåbnet, efter at have været lukket af Fødevarestyrelsen, fordi ejerforholdene var uklare, og der var mistanke om ståmandsvirksomhed, skriver TV2 Lorry. Fødevarestyrelsen kunne dog ikke finde huller i ejerforholdene og lod dem derfor åbne."Til gengæld har vi fundet andre grove overtrædelser, der har udløst bøder og indskærpelser. Det betyder, at vi vil følge virksomheden tæt i den kommende tid. De vil få flere besøg end man normalt ville, som de også selv skal betale for," siger Michael Rosenmark til TV 2 Lorry.Læs kontrolrapporten fra besøget her.