Gucci-opbremsning sender luksuskoncern på børsrustjetur

Den franske luksuskoncern Kering, der blandt andet ejer kendte modemærker som Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga og Saint Laurent, falder på børsen i Paris fredag, efter at selskabet har leveret et regnskab for andet kvartal, som viste, at Gucci-brandets vækst bremsede op efter nogle gode kvartaler.



Det skriver Bloomberg News.



Selv om Kerings salg overordnet set var på linje med analytikernes forventninger, og profitabiliteten fortsat vokser, så er sender det sløje momentum i Gucci et advarselssignal til investorerne, vurderer analytiker.



- Vi venter, at markedet vil blive ved med at spekulere over fremtiden og den bløde landing for Gucci - på trods af en meget sund forbedring i margin, skriver Luca Solca, analytiker hos Bernstein, i et notat ifølge Bloomberg News.



Guccis salg kunne i kvartalet ikke hamle op med første kvartal, hvor salget steg 20 pct.



Kering-aktien falder fredag formiddag 6,7 pct. på børsen. tidligere på dagen var faldet i aktiekursen oppe på 9,9 pct.



ritzau/FINANS