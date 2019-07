Renault skruer på forventningerne og ser nu omsætning som sidste år

Den franske bilfabrikant Renault nedjusterer forventningerne til årets omsætning, og ser nu en omsætning tæt på niveauet fra sidste år, mens den franske bilmastodont tidligere så en "let stigende omsætning".



Det fremgår af regnskabet for første halvår, som selskabet har leveret fredag morgen.



Renault leverede i årets første seks måneder nettoindtægter for 1,05 mia. euro og en omsætning på 28,05 mia. euro. Driftsresultatet for perioden lød på 1,52 mia. euro.



Det er blandt andet på det brasilianske og russiske marked, at Renault har nedjusteret forventningerne til omsætningen.



/ritzau/FINANS