Udenlandsk fødevaregigant lander under analytikernes estimater

Den schweiziske fødevaregigant Nestle har fremlagt regnskabsresultat fredag morgen, som viser, at selskabet i årets første seks måneder landede en omsætning på 45,46 mia. schweizerfranc, svarende til cirka 307,4 mia. kr.



Det var lidt under det ventede, da analytikernes forventning lød på salg for 45,70 mia. schweizerfranc.



På samme tid kunne selskabet rapportere en organisk salgsvækst på 3,6 pct. Til sammenligning havde analytikerne ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News ventet en organisk salgsvækst på 3,7 pct.



Nettoindtægterne for årets første seks måneder lød på 5,0 mia. schweizerfranc.



/ritzau/FINANS