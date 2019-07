Amazon straffes for svag indtjening trods stærkt salg

Handelsgiganten Amazon solgte bedre end ventet i markedet i andet kvartal, men formåede ikke at klemme nok indtjening ud af salget til at tilfredsstille analytikerne.



Det viser regnskabet for perioden, der er offentliggjort efter det amerikanske markeds lukning torsdag. Aktien falder efterfølgende med 3,1 pct. i eftermarkedet.



Amazon omsatte for 63,4 mia. dollar i april, maj og juni, mens analytikerne havde sigtet efter 62,5 mia. dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Til gengæld skuffede bundlinjen ved at vise en indtjening per aktie på 5,22 dollar mod ventet 5,56 dollar.



/ritzau/FINANS