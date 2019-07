Norsk oliekæmpe skuffer med indtjeningen

Det norske energiselskab Equinor - tidligere Statoil - klarede sig værre end ventet i andet kvartal.



Bundlinjen landede på 1,13 mia. dollar, mens analytikere havde ventet et overskud på 1,28 mia. dollar ifølge Bloomberg News.



Samtlige tre divisioner klarede sig dårligere end ventet. Mest negativt påvirkede divisionen International, der tegner sig for 100 mio. dollar af "misset" på i alt omkring 150 mio. dollar. Det fremhæver RBC i en kommentar.



Det ordinære driftsresultat på 3153 mio. dollar var samtidig en del lavere end de 3529 mio. dollar, som analytikere havde ventet ifølge Infront Data.



Equinor venter fortsat, at årets olieproduktion vil ligge på omtrent samme niveau som i 2018.



