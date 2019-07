Nissan fyrer 12.500 ansatte på verdensplan

Opdateret 9.40 Den japanske bilproducent Nissan vil fyre 12.500 ansatte på verdensplan som led i en spareplan.



Det oplyser selskabet torsdag, hvor det har offentliggjort regnskab for første kvartal.



Fyringerne sker, fordi Nissan har besluttet at skære sin produktionskapacitet med 10 pct. på verdensplan. Det vil ske frem mod 2022.



Tiltaget skal blandt andet sikre bedre udnyttelse på de tilbageværende fabrikker.



Nissans omsætning er faldet med 13 pct. i første kvartal, der tæller månederne april, maj og juni. Samlet lyder den på 147 mia. kr.



Samtidig er selskabets overskud svundet ind til næsten ingenting. Det er dykket 98,5 pct. til omtrent 100 mio. kr.



Den globale bilindustris tilstand skaber bekymring, som kun forværres af Nissans kommende fyringsrunde. Andre bilproducenter som Daimler og PSA oplever ligeledes modgang.



Ifølge Motoo Nagai, der er bestyrelsesmedlem i Nissan, vil fyringsrunden blive adresseret torsdag.



"Det er ikke en simpel omstrukturering. Det handler om en revitalisering, så Nissan igen kan vokse," siger han ifølge The Telegraph.



Bilproducenten har i forvejen proklameret, at den har i sinde at fyre 4800 ansatte, som følge af at selskabets nettoresultat har ramt det laveste niveau i knap ti år.



/ritzau/FINANS