Roche leverer bedre end ventet halvår og opjusterer

Den schweiziske medicinalgigant Roche leverede en kerneindtjening per aktie på 11,12 schweizerfranc i første halvår og overgik dermed analytikernes forventning om en kerneindtjening per aktie på 10,65 schweizerfranc.



Selskabet opjusterede samtidig forventningerne til omsætning og ser nu midt- til høj encifret procentvis vækst. Tidligere var forventningen midt encifret procentvis vækst.



Opjusteringen forklares med, at nye produkter til kræftbehandling og behandling af sklerose kompenserer for trykket på ældre produkter.



/ritzau/FINANS