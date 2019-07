Eli Lilly får godkendt pulver mod hypoglykæmi

Den amerikanske medicinalkoncern Eli Lilly har fået godkendt næsepulveret, Baqsimi, i USA som nødbehandling til diabetikere, der oplever alvorlige episoder af for lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.



Der er tale om det første og eneste glukagon, som tages som næsepulver og er klar til brug. Det er godkendt til voksne og børn ned til fire år. Lilly overtog rettighederne til produktet fra Locemia Solutions i 2015.



Herhjemme har Zealand Pharma i en lang periode arbejdet med glukagonet, Dasiglucagon, som kommer i injektionspen klar til brug.



Zealand har gennemført flere positive afsluttede fase 3-studier med midlet og er i færd med et sidste studie i børn med diabetes. Data fra det studie ventes i september 2019, og Zealand regner herefter med at indsende registreringsansøgning for Dasiglucagon i nødpen i USA tidligt i 2020 mod tidligere forudset i slutningen af 2019.



/ritzau/FINANS