Budweiser og Corona giver vokseværk hos verdens største bryggeri

Et stigende salg af øl såsom Budweiser og Corona var med til at sikre verdens største bryggerigruppe, belgiske ABInbev, fremgang i første halvår.



Salget beløb sig til 178 mia. kr. i årets første seks måneder.



Det er en stigning på 6 pct., når man sammenligner med samme periode året før.



Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.



Andre kendte mærker tæller Stella Artois, Beck's og Leffe. Ud over de kendte ølmærker har ABInbev en lang række mindre mærker.



Samlet er der over 500 forskellige slags drikkevarer på hylderne.



Det belgiske bryggeri har danske Carlsberg som en af sine største konkurrenter og fremhæver blandt andet en god udvikling i Europa.



Desuden nævnes Mexico, Sydafrika, Nigeria, Australien og Colombia.



Bryggeriets driftsoverskud er vokset med cirka 11 pct. til 57 mia. kr. i årets første halvdel.



Selskabet fremhæver desuden, at det også går bedre på miljøsiden.



Bryggeriet er halvvejs ved at nå sit mål om, at alt strøm, bryggeriet køber, skal komme fra vedvarende energi i 2025.



ABInbev er verdens klart største bryggeri. ABInbev købte i 2016 bryggeriet Sabmiller, der på daværende tidspunkt var verdens næststørste bryggeri. Prisen lød på knap 700 mia. kr.



Efter den handel har ABInbev cementeret positionen som markedsleder. Heineken er nummer to efterfulgt af Carlsberg.



Handlen har dog betydet en stor gæld. For at få godkendt handlen af myndighederne har ABInbev solgt en lang række mærker fra de seneste år.



/ritzau/