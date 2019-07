Basf klarer sig bedre end frygtet efter grel nedjustering

Relateret indhold Tilføj søgeagent BASF

Resultaterne i den tyske kemikoncern BASF er ikke helt så sløje i andet kvartal, som analytikere frygtede efter en grel nedjustering for lidt over et par uger siden.



Omsætningen landede i andet kvartal på 15,16 mia. euro mod estimeret 15,12 mia. euro ifølge Bloomberg News.



Målt på driftsresultatet, der faldt hele 47 pct., var overskuddet på 1,05 mia. euro også en del bedre end de estimerede 966,3 mio. euro blandt analytikere.



BASF fastholder de seneste nedjusterede forventninger om et markant fald i sit driftsresultat (EBIT) før særlige poster på op til 30 pct. sammenlignet med 2018. Oprindeligt havde BASF forudset en lille stigning i indtjeningen.



Kemikoncernen, der har enkelte forretningsområder som overlapper med danske Novozymes, melder i øvrigt om høj usikkerhed, lav gennemsigtighed og uforudsigelighed på sine markeder.



