Medie: Direktør for Ørsteds amerikanske opkøb stopper

Den danske energikoncern Ørsted siger i næste uge farvel til en direktør, når Jeff Grybowski forlader selskabet.



Jeff Grybowski blev en del af Ørsted sidste år, efter at det danske selskab købte den amerikanske udvikler af havvind og konkurrent Deepwater Wind, som han stod i spidsen for. Det skriver branchemediet Recharge.



Da opkøbet af Deepwater Wind gik endeligt igennem, fik Jeff Grybowski titlen som meddirektør for Ørsteds samlede havvindforretning i USA, mens Thomas Brostrøm fik rollen som direktør. Jeff Grybowski træder ifølge mediet tilbage allerede tirsdag.



- For et årti siden startede jeg denne søgen efter at etablere et prominent sted for havvind i USA's energifremtid. Rhode Island tog lederskabet med det første projekt, og jeg er stolt af at sige, at havvindens tid nu er kommet.



- Ørsted er en virksomhed i verdensklasse og en af de ledende, når det kommer til at skabe en grøn energifremtid for vores verden. Med Ørsteds lederposition har havvind i USA en lys fremtid, siger Jeff Grybowski i en udtalelse ifølge Recharge.



Ifølge branchemediet har han også udtalt til lokale medier, at han vil blive i den amerikanske stat Rhode Island, og at han har planer om at starte en ny energisatsning senere i år.



Thomas Brostrøm, der er direktør for havvindforretningen i USA hos Ørsted, kalder den afgående meddirektør for en af pionererne inden for havvindindustrien i USA.



- Han har bygget et enestående selskab hos Deepwater Wind, og vi takker han for hans bidrag til at hjælpe Ørsted med at skabe den ledende havvindplatform, siger han i en udtalelse ifølge Recharge.



I november sidste år fik Ørsted grønt lys af de amerikanske konkurrencemyndigheder til at købe amerikanske Deepwater Wind for 510 mio. dollar, hvilket dengang svarede til omkring 3,3 mia. danske kr.



Selskabet, der inden opkøbet havde konkurreret mod Ørsted i flere udbudsrunder for havvind i USA, blev grundlagt i 2007.



Deepwater Wind står bag Block Island, som er USA's første havvindmøllepark i drift. Parken har en kapacitet på 30 megawatt (MW) og består af fem vindmøller.



I dag er Deepwater Wind en del af Ørsteds samlede amerikanske forretning for havvind, der går under navnet Ørsted US Offshore Wind.



/ritzau/FINANS