Den japanske bilproducent Nissan bekræfter onsdag stort set rapporter i japansk presse fra tidligere på dagen, der peger på, at overskuddet i regnskabsårets første kvartal viser et dyk på 90 pct.



Det skriver Bloomberg News.



Nissan siger, at rygterne "stort set er korrekte."



Regnskabet for perioden offentliggøres først torsdag. Analytikere havde ventet et fald på 66 pct. ifølge Bloomberg News.



Kyodo News mener at vide, at Nissan vil skære medarbejderstaben med 5200 personer oveni i de 4800 stillinger, der blev meldt ud i maj.



/ritzau/FINANS